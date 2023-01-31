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Песков: РФ не предлагала помощь Донбассу, но увидела милитаризацию Украины

Алексей Курильченко
12:56 31.01.2023
Если бы Украина начала силовое решение проблемы Донбасса, то это бы уничтожило Минские соглашения, добавил представитель Кремля.
Песков: РФ не предлагала помощь Донбассу, но увидела милитаризацию Украины
© Фото: РИА Новости
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Россия не предлагала военную помощь Донбассу до начала специальной военной операции. При этом в Кремле видели милитаризацию Украины и ее настрой на силовое решение проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, этот вопрос не обсуждался... И мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины. Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что если бы Украина применила силу против Донбасса, это бы уничтожило Минские соглашения. Но с началом специальной военной операции они канули в лету.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения существовали для того, чтобы дать Украина время вооружиться. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что слова Меркель доказывают факт того, что Россия не является источником конфликта на Украине.

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