В стране и мире Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС Тимур Шерзад В тексте президентского указа говорится, что он вступает в силу со дня его подписания. © Фото: Kremlin pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций Антона Герасимова. «Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовой информации. Также сообщалось, что правительство России одобрило передачу конфискованных промтоваров в МЧС и Минобороны России. Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций показали кадры спасения людей, застрявших в воздушном шаре, который неудачно приземлился на лес в Сочи. Экспертное мнение и аналитика