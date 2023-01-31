Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС
В тексте президентского указа говорится, что он вступает в силу со дня его подписания.
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Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций Антона Герасимова.
«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте правовой информации.
Также сообщалось, что правительство России одобрило передачу конфискованных промтоваров в МЧС и Минобороны России.
Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций показали кадры спасения людей, застрявших в воздушном шаре, который неудачно приземлился на лес в Сочи.