Песков заявил, что РФ будет следить за соблюдением прав осужденной в Белоруссии Сапеги

Ей было отказано в помиловании, так как оснований для такого решения оказалось недостаточно.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет отслеживать, чтобы права осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги соблюдались.

Ранее сообщалось, что россиянке отказали в помиловании. В администрации президента Белоруссии заявили, что для помилования Софьи недостаточно оснований.

Песков прокомментировал ситуацию и сказал, что Россия предприняла максимум усилий, но в Белоруссии как суверенном государстве действуют свои законы. Однако это не помешает Москве следить за соблюдением прав осужденной.

«В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки», - заверил пресс-секретарь.

Также Песков выразил позицию Кремля по поводу начала СВО. По его словам, спецоперация была необходима для спасения людей, живущих в Донбассе.