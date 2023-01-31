Песков заявил, что РФ будет следить за соблюдением прав осужденной в Белоруссии Сапеги
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет отслеживать, чтобы права осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги соблюдались.
Ранее сообщалось, что россиянке отказали в помиловании. В администрации президента Белоруссии заявили, что для помилования Софьи недостаточно оснований.
Песков прокомментировал ситуацию и сказал, что Россия предприняла максимум усилий, но в Белоруссии как суверенном государстве действуют свои законы. Однако это не помешает Москве следить за соблюдением прав осужденной.
«В любом случае мы будем продолжать внимательно отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки», - заверил пресс-секретарь.
Также Песков выразил позицию Кремля по поводу начала СВО. По его словам, спецоперация была необходима для спасения людей, живущих в Донбассе.