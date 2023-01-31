Украинский командир заявил об «адских» боях и огромных потерях под Артемовском

Украинский военнослужащий также сообщил, что его батальон несет огромные потери под Артемовском.

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Заместитель командира одного из украинских батальонов Владимир Назаренко заявил о сложной ситуации в районе Артемовска. По словам украинского военнослужащего, там идут ожесточенные бои.

«Каждый день и каждый час - тяжелый, перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом (украинское название Артемовска. - Прим. ред.), это не масштабное наступление?» - цитирует РИА Новости Назаренко.

Согласно словам украинского военнослужащего, уже пять-шесть месяцев под Артемовском «сущий ад». Назаренко также сообщил об огромных потерях его батальона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию под Артемовском и Угледаром тяжелой. Таким образом он прокомментировал ситуацию на направлении, где российскими войсками ведется активное наступление.

До этого советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские боевики перебрасывают силы из Артемовска в Угледар. Кроме того, он добавил, что потеря противником Угледара будет означать для него серьезные тактические поражения.