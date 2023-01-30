Зеленский признал очень тяжелой ситуацию под Артемовском и Угледаром
Украинские националисты столкнулись с большими трудностями на Донецком направлении из-за активного наступления российских войск. Президент Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в районе Артемовска в Telegram-канале.
«Ситуация очень тяжелая. Бахмут, Угледар и другие районы Донецкой области находятся под постоянными обстрелами российских войск», - заявил Зеленский.
Украинский президент отметил, что боевики столкнулись с натиском российских войск, «постоянными попытками прорвать нашу оборону», и подчеркнул, что «противник поддерживает высокую интенсивность атак».
Ранее сообщалось, что российские войска взяли Соледар, вошли в Угледар и окружают Артемовск, многие националисты бежали и сдавались в плен. Российское наступление вынуждает украинских нацистов перебрасывать свои силы. Подразделения российской армии, в том числе бойцы-добровольцы штурмовых отрядов, продолжают наступление и более выгодные рубежи на Донецком направлении.