В стране и мире Зеленский признал очень тяжелой ситуацию под Артемовском и Угледаром Ирина Елагина Украинский президент прокомментировал ситуацию на Донецком направлении, на котором российские войска ведут активное наступление. © Фото: Edgar GutiÃ�rrez Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские националисты столкнулись с большими трудностями на Донецком направлении из-за активного наступления российских войск. Президент Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в районе Артемовска в Telegram-канале. «Ситуация очень тяжелая. Бахмут, Угледар и другие районы Донецкой области находятся под постоянными обстрелами российских войск», - заявил Зеленский. Украинский президент отметил, что боевики столкнулись с натиском российских войск, «постоянными попытками прорвать нашу оборону», и подчеркнул, что «противник поддерживает высокую интенсивность атак». Ранее сообщалось, что российские войска взяли Соледар, вошли в Угледар и окружают Артемовск, многие националисты бежали и сдавались в плен. Российское наступление вынуждает украинских нацистов перебрасывать свои силы. Подразделения российской армии, в том числе бойцы-добровольцы штурмовых отрядов, продолжают наступление и более выгодные рубежи на Донецком направлении. Экспертное мнение и аналитика