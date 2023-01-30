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Зеленский признал очень тяжелой ситуацию под Артемовском и Угледаром

Ирина Елагина
00:25 30.01.2023
Украинский президент прокомментировал ситуацию на Донецком направлении, на котором российские войска ведут активное наступление.
Зеленский признал очень тяжелой ситуацию под Артемовском и Угледаром
© Фото: Edgar GutiÃ�rrez Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские националисты столкнулись с большими трудностями на Донецком направлении из-за активного наступления российских войск. Президент Владимир Зеленский прокомментировал сложившуюся ситуацию в районе Артемовска в Telegram-канале.

«Ситуация очень тяжелая. Бахмут, Угледар и другие районы Донецкой области находятся под постоянными обстрелами российских войск», - заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что боевики столкнулись с натиском российских войск, «постоянными попытками прорвать нашу оборону», и подчеркнул, что «противник поддерживает высокую интенсивность атак».

Ранее сообщалось, что российские войска взяли Соледар, вошли в Угледар и окружают Артемовск, многие националисты бежали и сдавались в плен. Российское наступление вынуждает украинских нацистов перебрасывать свои силы. Подразделения российской армии, в том числе бойцы-добровольцы штурмовых отрядов, продолжают наступление и более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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