В стране и мире Советник Пушилина сообщил, что враг перебрасывает силы из-под Артемовска в Угледар Андрей Аркадьев Игорь Кимаковский заявил, что потеря Угледара будет для Украины если не стратегическим, то очень серьезным тактическим поражением. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики перебрасывают подразделения из-под Артемовска в Угледар. «Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство», - сказал он в эфире Первого канала. Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео работы российских танков в зоне спецоперации. На кадрах боевые машины ведут огонь по позициям вооруженных формирований Украины. Кроме того, в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Лапика бойцы «Вагнера» показали, как оборудовали жилище, баню и кухню под землей. Экспертное мнение и аналитика