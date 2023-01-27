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Советник Пушилина сообщил, что враг перебрасывает силы из-под Артемовска в Угледар

Андрей Аркадьев
12:03 27.01.2023
Игорь Кимаковский заявил, что потеря Угледара будет для Украины если не стратегическим, то очень серьезным тактическим поражением.
Советник Пушилина сообщил, что враг перебрасывает силы из-под Артемовска в Угледар
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики перебрасывают подразделения из-под Артемовска в Угледар.

«Противник сюда стягивает силы из-под Артемовска, оттягивая их. Для них потеря Угледара - это если не стратегическое, то очень серьезное тактическое поражение, которое дает нам возможность выхода на новое оперативное пространство», - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео работы российских танков в зоне спецоперации. На кадрах боевые машины ведут огонь по позициям вооруженных формирований Украины.

Кроме того, в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Лапика бойцы «Вагнера» показали, как оборудовали жилище, баню и кухню под землей.

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