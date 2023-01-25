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Российские бойцы продвинулись вглубь Артемовска на километр

Игорь Лапик
07:01 25.01.2023
В Артемовске идут ожесточенные бои за каждый подъезд и даже этаж, наши бойцы штурмом выбивают украинских националистов с занятых позиций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Линия боевого соприкосновения со стороны Опытного сместилась в городские кварталы Артемовска, где сейчас идут бои за каждый подъезд. Российские бойцы почти на километр зашли вглубь города. На кадрах видно, что от зданий, которые были взяты штурмом и зачищены, практически ничего не осталось.

В одном из районов идет активная боевая работа, проходят жестокие схватки за каждый дом и даже этаж. Как только поступила информация, что по нашим позициям работает танк националистов, наши бойцы подняли в небо беспилотник, чтобы навести на вражескую бронемашину артиллерию.

Бронетехнику украинских боевиков удалось отогнать огнем артиллерии. Выяснилось, что танкисты противника били прямой наводкой по дому, в подвале которого прятались мирные жители. Наши бойцы под огнем смогли вывести людей. Они рассказали, что перед этим националисты расстреляли двух человек.

Ранее российские бойцы рассказали о минометных дуэлях с националистами в Артемовске. Под натиском наших бойцов радикалы в панике оставляют свои позиции, которые оборудовали посреди жилых кварталов и домов, прячась за спинами мирных жителей.

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