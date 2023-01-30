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Конгрессвумен Грин: РФ доказала, что процветать можно без доллара и дружбы с США

Игнат Далакян
07:53 30.01.2023
По мнению американского политика, «опосредованная война» США с РФ на Украине выгодна прежде всего Китаю.
Конгрессвумен Грин: РФ доказала, что процветать можно без доллара и дружбы с США
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Оказавшаяся под тяжелыми санкциями западных стран Российская Федерация показывает всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни дружба с США, ни американский доллар, который рискует утратить статус мировой валюты. Об этом написала конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в своей соцсети.

«Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», - написала Тэйлор Грин в Twitter.

Американский политик высказала предположение, что «опосредованная война» США с РФ на территории Украины больше всего выгодна Китайской Народной Республике, и призвала Вашингтон остановить конфликт.

По мнению американской конгрессвумен, КНР имеет желание стать ультимативной сверхдержавой в экономическом и военном плане.

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков назвал помощь Соединенных Штатов и союзников по НАТО Украине «циничной игрой». Дипломат также объяснил, почему Вашингтон заинтересован в эскалации украинского конфликта.

До этого председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что поставки Киеву тяжелого вооружения свидетельствует о прямом участии Соединенных Штатов в украинском конфликте. Политик отметил, что прямое участие США в боевых действиях на Украине являются «страхом потерять свою колонию».

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