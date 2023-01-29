Володин заявил о прямом участии США в боевых действиях против РФ
США боятся потерять свою колонию, подчеркнул спикер Госдумы.
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Поставки тяжелого вооружения Украине свидетельствуют о прямом участии США в конфликте. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он отметил, что на Украине находятся американские инструкторы и наемники, киевскому режиму поставляются тяжелые вооружения.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Иране пришли к выводу, что Соединенные Штаты и НАТО приближают «катастрофический сценарий» своим стремлением поставить Киеву как можно больше вооружений.