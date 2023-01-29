В стране и мире Володин заявил о прямом участии США в боевых действиях против РФ Анна Касаткина США боятся потерять свою колонию, подчеркнул спикер Госдумы. © Фото: David Hutzler, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Поставки тяжелого вооружения Украине свидетельствуют о прямом участии США в конфликте. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что на Украине находятся американские инструкторы и наемники, киевскому режиму поставляются тяжелые вооружения. «Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в Иране пришли к выводу, что Соединенные Штаты и НАТО приближают «катастрофический сценарий» своим стремлением поставить Киеву как можно больше вооружений. Экспертное мнение и аналитика