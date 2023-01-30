Рябков заявил, что США играет в циничную игру, наживаясь на украинском кризисе

© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, Globallookpress

США превратили Украину в полигон для испытаний американского оружия и предвкушают рост доходов от новой гонки вооружений. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости назвал военную помощь Киеву со стороны США и их союзников по НАТО «циничной игрой» и объяснил, почему Вашингтону выгодна эскалация конфликта на Украине.

«Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. В Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные», — отметил Рябков.

По мнению дипломата, Америка действует по простой схеме: забрать у союзников старую военную технику, отправить ее «на утилизацию» на Украину, а затем навязать партнерам контракты на приобретение новой продукции военного назначения.

«Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», — резюмировал Рябков.

Напомним, что США и их союзники по НАТО накачивают Украину оружием, объемы военной помощи измеряются миллиардами долларов. Среди последних решений - намерение Германия поставить на Украину 14 танков Leopard 2.