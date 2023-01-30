В Китае заявили, что Украина добивается войны НАТО с Россией

Киев подталкивает страны альянса к прямым боевым действиям в зоне конфликта, так как это может быть единственным способом изменить баланс сил в пользу Украины, подчеркнул он.

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Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Украина предпринимает попытки втянуть страны НАТО в прямой конфликт с Россией. Его цитирует китайская газета Global Times.

«Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть своих союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию», - считает он.

Он подчеркнул, что США продолжать использовать Украину, чтобы ослабить Москву, однако себя использовать не позволят. Россия же, по словам эксперта, «не будет ждать и смотреть, как украинские войска будут вооружаться натовским оружием». Прямое вмешательство альянса в конфликт сразу приведет к началу третьей мировой войны в Европе.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на заседании ПАСЕ призвала страны Европы делать больше для Украины, так как они вместе «ведут войну против России». Главу МИД Германии призвали объясниться, ей даже посоветовали уйти в отставку после этого высказывания.