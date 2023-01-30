Правительство поручило Минэнерго и Минфину утвердить порядок анализа цен на нефть

Постановление разъясняет реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.

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Правительство России поручило Министерству энергетики совместно с Министерством финансов утвердить порядок мониторинга стоимости нефти. Об этом сказано в документе, который разъясняет реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.

«Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», - сказано в тексте постановления, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно положительными перспективы экономического развития РФ. По его словам, правительству удается сохранять траекторию потенциального роста.

До этого в министерстве финансов США сообщили о согласии с союзниками ввести два отдельных ценовых потолка на российские сырую нефть и продукты из нее.

