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Правительство поручило Минэнерго и Минфину утвердить порядок анализа цен на нефть

Елизавета Потейчук
22:02 30.01.2023
Постановление разъясняет реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.
Правительство поручило Минэнерго и Минфину утвердить порядок анализа цен на нефть
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Правительство России поручило Министерству энергетики совместно с Министерством финансов утвердить порядок мониторинга стоимости нефти. Об этом сказано в документе, который разъясняет реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть.

«Министерству энергетики Российской Федерации до 1 марта 2023 года утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт», - сказано в тексте постановления, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно положительными перспективы экономического развития РФ. По его словам, правительству удается сохранять траекторию потенциального роста.

До этого в министерстве финансов США сообщили о согласии с союзниками ввести два отдельных ценовых потолка на российские сырую нефть и продукты из нее. 
 

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