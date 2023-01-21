США и союзники договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты РФ

Первый потолок будет действовать на дизельное топливо или газойл, второй - на мазут.

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В министерстве финансов США сообщили о согласии с союзниками ввести два отдельных ценовых потолка на российские сырую нефть и продукты из нее. К такому решению пришли на виртуальной встрече первый заместитель министра финансов Адевале Адейемо и коллеги из стран коалиции, которая участвует в вопросах введения ценовых потолков на нефть.

«Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение два потолка для продуктов переработки нефти... Один - для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй - для продуктов, которые продаются с дисконтом, такие как мазут», - следует из сообщения ведомства.

Ранее президентом Владимиром Путиным были утверждены ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, если в контрактах на поставки предусмотрено введение потолка цен, то поставки нефти запрещаются как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, после указа президента стоимость нефти на бирже пошла вверх, причем речь касается стран-конкурентов. Декабрьское введение потолка цен в $60 за баррель для стран, присоединившихся к инициативе, прекращением сотрудничества.