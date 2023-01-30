В стране и мире Песков назвал абсолютно положительными перспективы экономического развития России Елизавета Потейчук Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что кабмин министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях, находя достойные выходы из трудностей. © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какую оценку в Кремле дают деятельности правительства. Официальный представитель Кремля отметил, что российский кабмин смог блестяще выйти из положения, невзирая на пандемию COVID-19 и ограничительные меры Запада. «Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями», - сказал Песков. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера оценил нынешние перспективы экономического развития государства как «абсолютно положительные». Правительству удается сохранять траекторию потенциального роста, указал Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству повысить реальный уровень заработных плат в стране в 2023 году. Экспертное мнение и аналитика