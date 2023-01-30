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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Елизавета Потейчук
17:50 30.01.2023
Вместе с тем лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества государств в политической, торгово-экономической и энергетической сферах.
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Во время беседы стороны затронули тему взаимодействия в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Главы государств по телефону отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+.

До этого в ноябре в ОПЕК+ выразили готовность к сокращению нефтедобычи. По словам министра энергетики Саудовской Аравии, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей продлится до конца 2023 года. 

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