В стране и мире Путин и президент ОАЭ по телефону отметили эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ Алексей Курильченко Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. В ходе разговора обсуждалась совместная работа двух стран в рамках ОПЕК+. «Отмечена эффективность совместной работы в рамках ОПЕК плюс по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений. В этом контексте затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья», - сообщает пресс-служба Кремля. В октябре в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча Путина с Аль Нахайяном. В ходе этой встречи российский лидер заявил, что действия Российской Федерации направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках. Экспертное мнение и аналитика