SPA: в ОПЕК+ выразили готовность к сокращению нефтедобычи

Кроме того, в Саудовской Аравии опровергли информацию об обсуждении с другими странами ОПЕК+ роста нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салмана сообщил, что ОПЕК+ готов к сокращению добычи нефти для балансировки рынка в случае необходимости. По его словам, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей продлится до конца 2023 года. Кроме того, в Саудовской Аравии опровергли информацию об обсуждении с другими странами Организации роста нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

«Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», - приводит слова министра саудовское госагентство новостей SPA.

Ранее министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение о сокращении добычи нефти Организацией стран - экспортеров нефти ОПЕК+ не является политическим.