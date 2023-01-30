Минобороны России получило более 20 тысяч документов о военной биопрограмме США на Украине

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Кириллов добавил, что полученная информация подтверждает намерение Минобороны США создать компоненты биологического оружия, а также испытать их на гражданах Украины и других стран по периметру наших границ. Вместе с тем начальник войск РХБЗ рассказал, что в начале года в Лисичанске в Луганской Народной республике нашли масштабное захоронение остатков биоматериалов.

Ранее в Минобороны России выразили обеспокоенность испытаниями на Украине возбудителей инфекций и токсичных веществ на людях.



Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.