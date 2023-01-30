Минобороны России получило более 20 тысяч документов о военной биопрограмме США на Украине
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биооружия и их испытания на жителях Украины.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны России
Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России располагает более 20 тысячами документов о военной биологической программе США на Украине.
«В период специальной военной операции российскими военнослужащими было получено более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ», - заметил Кириллов.
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