«Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерства обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан», - сказал он.

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Кириллов напомнил, что в ходе СВО стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение 1 и 4 статей Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия.

По словам Кириллова, это подтверждается договорами о проведении работ, утвержденными регистрационными картами и отчетной документацией подрядных организаций Пентагона.