В МО РФ выразили обеспокоенность испытаниями на Украине возбудителей инфекций и токсичных веществ на людях
Игорь Кириллов заявил, что испытания проводились и проводятся под контролем министерства обороны США на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан.
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В Минобороны России выразили обеспокоенность испытаниями на Украине возбудителей инфекций и токсичных веществ на людях. О проведении испытаний и по сей день, причем на военнослужащих и душевнобольных, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.