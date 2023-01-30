La Vanguardia: защита Алвеса подаст апелляцию об освобождении бразильца из-под стражи

Адвокат самого титулованного футболиста в истории планирует добиться разрешения дожидаться суда по делу об изнасиловании в домашних условиях.

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Адвокат самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса планирует подать апелляцию с запросом на освобождение бразильца из-под стражи уже сегодня. Об этом сообщили в издании La Vanguardia.

Защита Алвеса требует, чтобы футболист смог дожидаться суда по делу об изнасиловании 23-летней потерпевшей в домашних условиях. Дани Алвесу грозит до 12 лет заключения.

Напомним, что 20 января защитник Дани Алвес, в активе которого 43 трофея, был задержан в Испании по делу о насилии в конце декабря 2022 года. Как только его заключили под стражу, мексиканский ФК «Пумас» расторг с ним контракт. 23-летняя пострадавшая отказалась от финансовой компенсации за травмы и моральный ущерб. Она требует для футболиста максимально суровый тюремный срок.

Ранее футболист заявил, что готов к любому исходу дела и не боится тюрьмы. Он преодолевал тяжелые ситуации с 15 лет, и «это заключение - лишь одна из них».