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La Vanguardia: самый титулованный футболист Алвес задержан по делу о насилии

Дарина Криц
15:05 20.01.2023
Газета сообщает, что 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны он совершил насилие над женщиной.
La Vanguardia: самый титулованный футболист Алвес задержан по делу о насилии
© Фото: Anton Zaitsev, Global Look Press
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Испаноязычное СМИ сообщило о задержании самого титулованного футболиста в истории, завоевавшего за карьеру 46 титулов, - Дани Алвеса. Причиной для его ареста стала жалоба неназванной 23-летней женщины на его домогательства.

Газета La Vanguardia пишет, что она обратилась в полицию, пожаловавшись на действия 39-летнего футболиста. Приводится информация, что 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны он совершил насилие над ней.

СМИ сообщает, что Алвес прибыл в один из полицейских участков для дачи показаний. Также его доставили в суд для определения меры пресечения.

Шестикратный чемпион Испании Дани Алвес принимал участие в чемпионате мира по футболу, состоявшемся с ноября по декабрь 2022 года в Катаре. Это был его третий чемпионат мира, там он сыграл с командой Бразилии.

В начале января мир простился с мировой звездой футбола - бразильским футболистом Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту). Он скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Церемония прощания с Пеле на стадионе футбольного клуба «Сантос» в штате Сан-Паулу состоялась 2 января.

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