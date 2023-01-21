«Пумас» расторг контракт с Алвесом после ареста по делу об изнасиловании

В начале января женщина подала на футболиста заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании и домогательствах.

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Мексиканский футбольный клуб «Пумас» расторг контракт с защитником Дани Алвесом по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил президент клуба Леопольдо Силва.

«Клуб принял решение расторгнуть трудовой договор с игроком с сегодняшнего дня», - цитирует Силву портал Relevo.

Напомним, в начале января женщина подала на футболиста заявление в полицию. Ее имя не разглашается. Она обвинила Алвеса в сексуальных домогательствах, побоях и изнасиловании в одном из ночных клубов Барселоны. Спортсмен свою вину не признавал. Затем суд определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав ему в освобождении под залог.

Ранее испаноязычное СМИ сообщило о задержании самого титулованного футболиста в истории, завоевавшего за карьеру 46 титулов, - Дани Алвеса.