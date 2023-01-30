В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что отношения Эрдогана и Путина основаны на взаимном уважении

Анастасия Бобылева
13:18 30.01.2023
Обе стороны стремятся выполнять свои обязательства и ценят это стремление в других, подчеркнул он.
Песков заявил, что отношения Эрдогана и Путина основаны на взаимном уважении
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана основаны на взаимном уважении. Обе стороны, считает Песков, ценят способность выполнять свои обязательства.

«Вы знаете, что у президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут», - отметил он.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, согласен ли Кремль с мнением Эрдогана в отношении французского президента Эммануэля Макрона. По словам Эрдогана, Макрон не обладает квалификацией главы государства. Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным высказываться об отношениях между Францией и Турцией.

РФ и Турция находятся в постоянном диалоге и тесно сотрудничают. Недавно Анкара сообщила о начале работ по проекту газового хаба, предложенному Россией. Предполагается, что со временем европейские страны могут заинтересоваться проектом.

Ранее Песков прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Путин якобы угрожал ракетным ударом в ходе личного разговора с ним. Пресс-секретарь президента РФ назвал эти слова ложью.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 Армия
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:05 В стране и мире
В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине
12:45 В стране и мире
ФСБ РФ задержала подростков, повредивших ж/д пути по заданию из Telegram
12:17 Армия
Видео
Добровольцев могут обеспечить вооружением и снаряжением по штатам ВС России
12:01 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что не теряют надежды на переговоры с Европой по Украине
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.