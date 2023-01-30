Песков заявил, что отношения Эрдогана и Путина основаны на взаимном уважении

Обе стороны стремятся выполнять свои обязательства и ценят это стремление в других, подчеркнул он.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана основаны на взаимном уважении. Обе стороны, считает Песков, ценят способность выполнять свои обязательства.

«Вы знаете, что у президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения. Они действительно основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут», - отметил он.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, согласен ли Кремль с мнением Эрдогана в отношении французского президента Эммануэля Макрона. По словам Эрдогана, Макрон не обладает квалификацией главы государства. Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным высказываться об отношениях между Францией и Турцией.

РФ и Турция находятся в постоянном диалоге и тесно сотрудничают. Недавно Анкара сообщила о начале работ по проекту газового хаба, предложенному Россией. Предполагается, что со временем европейские страны могут заинтересоваться проектом.

Ранее Песков прокомментировал слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Путин якобы угрожал ракетным ударом в ходе личного разговора с ним. Пресс-секретарь президента РФ назвал эти слова ложью.