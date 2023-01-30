Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина

По словам представителя Кремля, Джонсон мог не понять, о чем с ним говорил Путин.

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Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом» в ходе личного разговора, являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что сказал господин Джонсон, - это ложь. Более того, это или сознательная ложь, тогда нужно спросить господина Джонсона, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что от подобных высказываний западных политиков становится «не по себе». По словам Пескова, на самом деле в ходе разговора Путин говорил Джонсону, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет у границ будет означать, что они в считаные минуты достигнут Москвы.

Напомним, Джонсон рассказал изданию Telegraph о телефонном разговоре с Путиным, который состоялся до начала спецоперации на Украине. Экс-премьер утверждал, что беседа была «максимально экстраординарной». Джонсон предупредил Путина о санкциях, а президент РФ якобы «пригрозил ракетным ударом».