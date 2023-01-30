Рябков: Россия будет всеми силами противостоять США

Соединенные Штаты вели антироссийскую линию в течение последних лет, поэтому отношения между странами зашли в тупик.

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Москва будет всеми силами противостоять политике Вашингтона на нанесение поражения России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что антироссийская линия США завела отношения между Соединенными Штатами и Россией в тупик. По его словам, ситуация постоянно ухудшалась в последние годы.

«Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», - приводит его слова РИА Новости.

Также Рябков рассказал о подготовке к консультациям по двусторонним отношениям с США. Сроки и место встречи пока не определены, но она точно состоится. По его словам, диалог по вопросу о численности диппредставительств России и Соединенных Штатов просто необходим.