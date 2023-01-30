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Организаторы Australian Open не стали наказывать отца Джоковича после инцидента с флагом РФ

Анастасия Бобылева
11:27 30.01.2023
Ранее Срджан Джокович был вынужден пропустить полуфинал и финал чемпионата, так как он был замечен с болельщиком, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках российский флаг.
Организаторы Australian Open не стали наказывать отца Джоковича после инцидента с флагом РФ
© Фото: imago-images, Globallookpress
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) не стали наказывать Срджана Джоковича, отца сербского теннисиста Новака Джоковича, после инцидента с флагом РФ. Его заметили рядом с болельщиком, держащим в руках российский триколор и одетым в футболку с буквой Z.

Исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) и директор турнира Крейг Тайли сообщили о решении не применять санкции к Джоковичу-старшему. Отмечается, что правила соревнований не были нарушены и произошедшее не было направлено на причинение вреда.

«Это его решение. Мы оставим это решение за ним, в итоге он должен будет сделать заявление. Он не нарушил правила проведения турнира. Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», - цитирует Тайли Tennis Up to Date.

Ранее Федерация тенниса Австралии заявила Новаку Джоковичу о недопустимости выражения политических взглядов во время соревнований. Отец теннисиста пропустил полуфинал и финал чемпионата, чтобы не мешать сыну.

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