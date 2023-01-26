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Отец Джоковича отметил победу сына с фанатами, которые принесли флаг России с портретом Путина

Максим Крюков
11:15 26.01.2023
После четвертьфинального матча Australian Open между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым отец серба стоял с сербским фанатом, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках флаг РФ с портретом Владимира Путина.
Отец Джоковича отметил победу сына с фанатами, которые принесли флаг России с портретом Путина
© Фото: imago-images.de, GlobalLookPress
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Отец Новака Джоковича позировал перед камерами с болельщиками, которые принесли на матч Открытого чемпионата Австралии по теннису флаг России с портретом Владимира Путина.

После победы сына над российским теннисистом Андреем Рублевым в четвертьфинальном поединке Australian Open Срджан Джокович стоит рядом с мужчиной, одетым в футболку с буквой Z и держащим в руках российский триколор с портретом президента России. Затем Джокович-старший говорит: «Да здравствуют русские!»

Федерация тенниса Австралии предупредила 21-кратного победителя турниров Большого шлема и его отца о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.

Ранее на Australian Open охрана хотела отнять у болельщика сербский флаг за сходство с российским. На кадрах видно, как группа болельщиков на английском языке объясняет сотруднику охраны разницу между символикой двух стран. Чтобы убедиться, что перед ним действительно сербское знамя, охраннику пришлось обратиться к помощи специального буклета.

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