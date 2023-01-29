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Отец Джоковича не приехал на финал Australian Open

Максим Крюков
14:34 29.01.2023
Место в боксе сербского спортсмена, которое Срджан Джокович обычно занимал рядом с женой, было пустым.
Отец Джоковича не приехал на финал Australian Open
© Фото: Bai Xuefei, XinHua, GlobalLookPress
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Отец сербского теннисиста Новака Джоковича Срджан не присутствовал на финальной встрече своего сына на Открытом чемпионате Австралии против представителя Греции Стефаноса Циципаса. Об этом сообщает информационное агентство France-Presse.

Срджана Джоковича не было в боксе 21-кратного победителя турниров «Большого шлема». Место, которое он обычно занимал рядом с женой, было пустым.

Ранее Джокович-старший заявил, что будет смотреть оставшиеся матчи сына на турнире в Мельбурне из дома после скандального видео с фанатами, которые после победы 5-й ракетки мира в матче 1/4 финала Australian Open над россиянином Андреем Рублевым растянули российский триколор с портретом президента РФ Владимира Путина.

Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что Срджан Джокович не будет лишен аккредитации после инцидента в Мельбурн-парке 25 января. По его словам, отец именитого игрока не нарушил никаких правил соревнований.

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