Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории

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Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека поручил своей администрации и правительству страны принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.

«Хорошо. Это очень важный вопрос, Вы правы абсолютно и спасибо, что Вы настояли на том, чтобы его задать. Это вопрос действительно общенационального значения. История вообще важна для любого народа, особенно на каких-то сложных поворотах жизни государства», - сказал Владимир Путин, отвечая на просьбу Леонида Полякова в ходе встречи.

Как заявил президент РФ, «как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных, а формируется все, конечно, со школы».

Также лидер российского государства на этой встрече подчеркнул, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Владимир Путин констатировал, что вначале эта борьба будет вестись мирными средствами, а если это не поможет, то и всеми имеющимися.