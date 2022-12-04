В Турции прогремел взрыв в жилом доме: четверо ранены

Происшествие случилось на первом этаже в квартале Сулейман Шах в городе Шанлыурфа.

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В воскресенье в турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здание. Происшествие случилось на первом этаже в квартале Сулейман Шах. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

«После получения уведомления в район были направлены полиция, пожарная бригада, спасатели и медицинские бригады. По предварительным данным, четверо пострадавших были доставлены в больницы», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине прошлого месяца в Стамбуле произошел теракт. Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в центре города.

Жертвами произошедшего стали шесть человек, еще 81 человек получил травмы.