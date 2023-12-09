Синоптик Ильин предупредил, что «жгучие морозы» простоят в Москве до понедельника

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Синоптик, метеоролог и военный метеоролог Александр Ильин в разговоре со «Звездой» рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья на этих выходных, а также дал прогноз на начало следующей недели.

Как отмечает эксперт, температура в субботу, 9 декабря, будет не сильно отличаться от пятничной: столбики термометров продолжат держаться в пределах от минус 14 до минус 19 днем, и опускаться ниже -20 ночью.

«В субботу ожидаем от минус 14 до минус 19 днем, двадцатиградусные морозы по области, такая же ситуация будет и в Москве», - сказал Ильин.

Пик холодов на этой неделе пришелся на воскресенье: днем в Москве температура будет близка к минус 20 градусам, а в Подмосковье - еще ниже, вплоть до минус 22.

«В воскресенье ночью будет достаточно морозно: -20 градусов и ниже. В дневные часы погода в Москве тоже будет близка к этой отметке, от минус 17 до минус 19 градусов, в области - от минус 17 до - минус 22», - предупредил синоптик.

Потепления в столичном регионе стоит ожидать уже к началу следующей недели. Воскресные морозы сохранятся в ночь на понедельник, а вот в дневные часы воздух прогреется и будет близок к отметке в минус 10 градусов по Цельсию.

«Ночью еще сохранятся жгучие морозы, а днем уже температура прирастет, морозы пусть и останутся, но станут полегче: от минус 11 до минус 16 градусов», - заключил Ильин.

Снег и морозы держатся в Москве на протяжении всей недели. Из-за погодных условий затруднения ощутило авиасообщение: в столичных аэропортах отменили или задержали порядка 30 рейсов.