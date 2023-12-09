Почти 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы утром 9 декабря

В российской столице сохраняется снежная погода с крепким морозом.

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Порядка 30 рейсов задержали или отменили в трех аэропортах в Москве утром 9 декабря. Об изменении графика полетов во Внуково, Домодедово и Шереметьево свидетельствует данные

сервиса «Яндекс. Расписание».

По сведениям на 7:33 в Домодедово задержали 15 рейсов и два отменили, во Внуково задерживаются 8 рейсов, в Шереметьево сообщается о задержке шести рейсов.

Напомним, что из-за снежного ненастья 4 декабря в столичных аэропортах были отменены или задержаны 70 рейсов.

Ранее ученый центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на зиму 2023/2024 и отметил, декабрь в Москве будет морозный и снежный, стужа отпустит в январе, но обильные снегопады лишь усилятся.