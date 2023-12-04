Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности в Москве

Гидрометцентр предупреждает о ветре с возможными порывами до 16 метров в секунду.

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В Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности вплоть до полудня вторника 9 декабря. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

Ожидается, что в столичный регион придет ветер с порывами вплоть до 16 метров в секунду. В Подмосковье также ожидается гололедица со снежными заносами, снегопад и обледенение.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - цитирует «360» Гидрометцентр.

На фоне пришедшего в столицу снегопада трудности испытали местные аэропорты. Так было частично блокировано авиасообщение в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково: всего было отменено или задержано более 40 рейсов.