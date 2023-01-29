Во Франции заявили, что мировое сообщество переживет бойкот Украиной Олимпиады-2024

Ранее официальный Киев заявил, что страна бойкотирует Игры 2024 года в Париже, если в них примут участие спортсмены из России.

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Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявление Киева, который пригрозил бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска до них российских спортсменов, заявил, что мировое спортивное сообщество переживет это.

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что атлеты из России и Белоруссии должны вернуться в мировой спорт, отметив, что отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Глава МОК добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в состоянии конфликта.

Кроме того, Национальный олимпийский комитет Китая заявил о праве всех спортсменов участвовать в международных соревнованиях на равных условиях. Решение об участии спортсменов, согласно заявлению НОК, должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов.