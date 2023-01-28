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Китай поддержал инициативу МОК по допуску россиян и белорусов к соревнованиям

Ян Брацкий
23:14 28.01.2023
Двадцать пятого января МОК предложил допустить не поддерживающих спецоперацию россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе.
Китай поддержал инициативу МОК по допуску россиян и белорусов к соревнованиям
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Национальный олимпийский комитет Китая заявил о праве всех спортсменов участвовать в международных соревнованиях на равных условиях. Пекин готов продолжать обсуждение участия атлетов из России и Белоруссии в Азиатских играх.

«...Олимпийский комитет Китая утверждает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами для участия в международных соревнованиях. Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов», - цитирует явление представителя НОК Китая агентство Xinhua.

Летние Азиатские игры, о которых идет речь в заявлении представителя НОК Китая, пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 ноября.

На этой неделе Международный олимпийский комитет предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии до международных стартов, но на определенных условиях. Атлеты не должны поддерживать проведение специальной военной операции по защите мирного Донбасса и смогут выступить только в нейтральном статусе, без  права на флаг и национальный гимн.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о недопустимости особых условий, так как они не соответствуют Олимпийской хартии. По мнению министра, политика не должна вмешиваться в спорт.

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