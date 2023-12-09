ЦАХАЛ потерял двух солдат бронетанковой бригады в боях с ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла двух сержантов бронетанковой дивизии в боях с членами радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Информацию передало израильская газета Yedioth Ahronoth.

Согласно информации издания, погибшие служили в 188-й бронетанковой бригаде израильских вооруженных сил. Это были 32-летний сержант, а также 25-летний сержант первого класса. Таким образом, согласно информации с сайта ЦАХАЛ, армия Израиля потеряла 420 солдат и офицеров с момента обострения палестино-израильского конфликта.

В прошлые сутки, 8 декабря, в ЦАХАЛ сообщили о потере пяти солдат в боях в секторе Газа. Среди павших бойцов числится Галя Айзенкот, младший сын экс-начальника Генштаба Гади Айзенкота.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в ходе брифинга сообщил о прорыве обороны ХАМАС на южных участках сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что оборонительные линии были прорваны в районе Джабалии, Шуджайи и Хан-Юниса в ходе комбинированного наступления.