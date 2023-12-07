В ЦАХАЛ заявили о прорыве обороны ХАМАС и ближних боях у туннелей в Хан-Юнисе

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Армия обороны Израиля в ходе комбинированного наступления на юге сектора Газа прорвала оборону ХАМАС. Оперативной информацией поделился на брифинге представитель командования ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

«В районах Джабалии, Шуджайи и Хан-Юниса мы прорвали их оборонительные линии», - заявил он.

По данным ЦАХАЛ, «террористы сейчас выходят из подземных туннелей и вступают в ближний бой с нашими силами, наши силы одерживают верх».

В ЦАХАЛ отметили, что подразделения 98-й дивизии коммандос Армии обороны Израиля продолжат наступление в Джабалии, Шуджайе, а также в районе Хан-Юниса, назвав его «сердцем террора ХАМАС». По сведениям Израиля, боевики по-прежнему удерживают в плену в секторе Газа 138 заложников, похищенных 7 октября.



Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ решил затопить подземные лабиринты ХАМАС морской водой, чтобы лишить боевиков возможности атаковать из туннелей и уничтожить хранящиеся в катакомбах склады оружия.