Пять солдат ЦАХАЛ погибли в боях в секторе Газа за сутки

В общем списке израильских солдат и офицеров, погибших в секторе Газа, уже 416 человек.

© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress

Пять солдат Армии обороны Израиля погибли во время ожесточенных боев в секторе Газа в минувшие сутки. Сведения о потерях личного состава опубликованы на сайте ЦАХАЛ.

По информации израильского издания Yedioth Ahronoth, среди убитых солдат - Галя Айзенкот, это младший сын экс-начальника Генштаба Гади Айзенкота.

На сайте Армии обороны Израиля ежедневно обновляется список военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС в секторе Газа. По данным на 8 декабря, ЦАХАЛ потерял за два месяца войны с ХАМАС 416 солдат и офицеров.

Напомним, что после краткого перемирия ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в секторе Газа, сосредоточив силы 98-й дивизии коммандос Армии обороны Израиля в Джабалии, Шуджайе и у города Хан-Юнис, где по данным разведки сосредоточено командование ХАМАС.

Накануне сообщалось о прорыве обороны ХАМАС и ближних боях у туннелей в Хан-Юнисе.