Венгерские перевозчики планируют присоединиться к блокаде украинских грузов
Венгерская полиция санкционировала акцию по блокаде украинских грузов в понедельник на КПП «Захонь-Чоп». Об этом сообщает профильная ассоциация MKFE.
«Привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным искажающим рынок последствиям соглашения, заключенного между Европейским Союзом и Украиной и Молдовой, о частичной либерализации грузовых автомобильных перевозок, которое поставило многие венгерские компании в критическое положение», - говорится в сообщении ассоциации.
Напомним, польские водители-дальнобойщики с шестого ноября блокируют польско-украинскую границу в знак протеста против либерализации правил ЕС для украинских водителей. Среди требований - введение коммерческих разрешений для украинских компаний и приостановка разрешений для фирм, которые были созданы после начала конфликта на Украине.
Словацкие перевозчики также блокировали КПП на границе с Украиной при помощи легковых автомобилей в знак протеста введенных ЕС мер.