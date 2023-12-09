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Венгерские перевозчики планируют присоединиться к блокаде украинских грузов

Алина Луговая
22:52 09.12.2023
Венгерские перевозчики присоединятся в понедельнике к блокаде украинских грузов, как это сделали ранее поляки и словаки.
Венгерские перевозчики планируют присоединиться к блокаде украинских грузов
© Фото: @NAFO_Hungary Twitter
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Венгерская полиция санкционировала акцию по блокаде украинских грузов в понедельник на КПП «Захонь-Чоп». Об этом сообщает профильная ассоциация MKFE.

«Привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным искажающим рынок последствиям соглашения, заключенного между Европейским Союзом и Украиной и Молдовой, о частичной либерализации грузовых автомобильных перевозок, которое поставило многие венгерские компании в критическое положение», - говорится в сообщении ассоциации. 

Напомним, польские водители-дальнобойщики с шестого ноября блокируют польско-украинскую границу в знак протеста против либерализации правил ЕС для украинских водителей. Среди требований - введение коммерческих разрешений для украинских компаний и приостановка разрешений для фирм, которые были созданы после начала конфликта на Украине.

Словацкие перевозчики также блокировали КПП на границе с Украиной при помощи легковых автомобилей в знак протеста введенных ЕС мер. 

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