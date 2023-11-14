Mysl Polska: польские грузовики вновь заблокировали КПП на границе с Украиной

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Польские поставщики вновь заблокировали грузовиками три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной в знак протеста против политики польских властей, которые с февраля 2022 года позволили въезд грузовиков в Польшу без специальных разрешений. Об этом сообщило польское издание Mysl Polska.

«Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», - цитирует телеканал «360» автора публикации.

Уточняется, что в Польше недовольны политикой правящей партии, которая готова «отдать последнюю рубашку» Украине, оставив собственное население ни с чем. Поляки демонстрируют несогласие с подобными мерами.

Польские перевозчики выстраиваются в очереди и блокируют переходы на границе уже с 6 ноября, они требуют возобновить систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, ограничить их количество в целом и приостановить лицензии у компаний, которые появились на Украине после февраля 2022 года.