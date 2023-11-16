В стране и мире В Словакии дальнобойщики заблокировали границу с Украиной Ирина Егорова Перевозчики таким образом выступают против либерализации правил ЕС для украинских дальнобойщиков. © Фото: Klaus-Dietmar Gabbertdpa, Global Look Press Читайте нас на: Переезд на границе с Украиной в Словакии, Вышне-Немецке, заблокирован легковыми автомобилями. Дальнобойщики таким образом хотят выразить солидарность с польскими коллегами. «Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков внутри ЕС», - заявил президент Союза автоперевозчиков Словакии Станислав Скала изданию Teraz. sk. Организация не согласна с решением Еврокомиссии об отмене в выдаче разрешений украинским перевозчикам на въезд в ЕС. Уточняется, что данная мера временна, но если Брюссель не решит ситуацию, то возможна полная блокировка границы с Украиной.

Польские перевозчики уже вторую неделю блокируют контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Они не согласны с допуском грузовиков в Польшу без специальных разрешений, также требуют ограничить их количество. Экспертное мнение и аналитика