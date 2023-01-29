IRNA: взрыв прогремел на складе с боеприпасами в Иране
Причины происшествия не называются, на месте взрыва работают представители оперативных служб и ведомств.
© Фото: Рубен Мангасарян, РИА Новости
Мощный взрыв на одном из оборонных предприятий Ирана прогремел в городе Исфахан. Агентство IRNA сообщает об инциденте на складе с боеприпасами.
«Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв», - говорится в сообщении.
Агентство не приводит подробностей случившегося, не называет его возможные причины, размер ущерба и данные о жертвах и пострадавших.
Ранее стало известно, что в результате нападения вооруженного мужчины на посольство Азербайджана в Тегеране погиб начальник службы охраны дипмиссии, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.