IRNA: взрыв прогремел на складе с боеприпасами в Иране

Причины происшествия не называются, на месте взрыва работают представители оперативных служб и ведомств.

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Мощный взрыв на одном из оборонных предприятий Ирана прогремел в городе Исфахан. Агентство IRNA сообщает об инциденте на складе с боеприпасами.

«Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв», - говорится в сообщении.

Агентство не приводит подробностей случившегося, не называет его возможные причины, размер ущерба и данные о жертвах и пострадавших.

Ранее стало известно, что в результате нападения вооруженного мужчины на посольство Азербайджана в Тегеране погиб начальник службы охраны дипмиссии, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.