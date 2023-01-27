Al-Hadath: Байден не исключает военного сценария с Ираном

При этом американский президент хочет вернуться к ядерному соглашению с Тегераном.

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Американский президент Джо Байден не исключает военного сценария в отношениях с Ираном. Об этом в интервью телеканалу Al-Hadath заявил представитель Белого дома. При этом он отметил, что руководитель США хочет вернуться к ядерному соглашению, но сейчас неподходящее для этого время.

«Президент Байден не будет исключать военного сценария в отношении Ирана», — сказал собеседник.

Он добавил, что для Вашингтона переговоры с Тегераном в данный момент не являются приоритетом.

В декабре прошлого года Россия призвала Соединенные Штаты как можно скорее и необратимым образом отменить все санкции в адрес Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не отказались от политики «максимального давления» применительно к ядерной сделке.

Напомним, 14 июля 2015 года Иран и шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который предусматривает заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США вышли из соглашения и вернули все ограничения. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД.