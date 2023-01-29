Захарова высмеяла главу МИД Финляндии за заявление о причастности России к акции сожжения Корана

Дипломат также предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана является свободой самовыражения.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Финляндии Пекка Хаависто, который допусти связь РФ с акцией по сожжению Корана. Она опубликовала фотографию рукопожатия Сергея Лаврова и финского коллеги в ответ на заявление, что у окружения лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана нашли «определенные связи» с нашей страной.

«Русские хакеры покопались в архивах ЦРУ и нашли доказательства «определённых связей» Пекки Хаависто с Россией. Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», - сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

Также официальный представитель МИД РФ предложила Финляндии дать оценку словам шведских коллег, которые утверждают, что сожжение Корана является свободой самовыражения.

«Не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях?», - задалась вопросом дипломат.

Мария Захарова отметила, что ей мерзко наблюдать, как «западники» пытаются сложить из осколков собственных ценностей слово «исключительность».

Напомним, недавно в столице Швеции прошла антиисламская акция датского радикала. Лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран напротив турецкого посольства. А в эту пятницу, 27 января то же самое случилось в Копенгагене перед зданием российского консульства. По мнению посольства РФ в Дании, сожжение Корана является «грубой и невежественной провокацией».