Число погибших в Газе израильских военных увеличилось до 97

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Число израильских военных, которые погибли с начала наземной операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, увеличилось до 97. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«ЦАХАЛ сообщила о гибели пяти солдат, один из которых скончался от ран, полученных 7 октября, и четверо из которых были убиты во время боевых действий на юге сектора Газа», - говорится в материале издания.

По данным издания, общее число погибших увеличилось до 97.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС на южные территории Израиля, где они взяли в заложники более 200 человек.

На сегодняшний день общее число жертв превысило 17 тысяч человек. В ООН уже неоднократно говорили о гуманитарной катастрофе в секторе Газа. В ОАЭ предлагали принять резолюцию о прекращении боевых действий, однако США ее заблокировали. Турецкий лидер Эрдоган осудил позицию США.