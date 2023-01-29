В Венгрии и Польше заявили о своих притязания на украинские земли

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

У нескольких стран в Восточной Европе есть свой материальный интерес в украинском конфликте, который они не скрывают. Очередной скандал на тему раздела Украины разразился на неделе в Польше. Экс-министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что правящая партия «Право и справедливость» сразу же после начала специальной операции России начала строить планы по разделу Украины между соседними странами.

Политик рассказал, что никто не знал, как может развиваться конфликт. По его словам, Украина могла быстро проиграть, и тогда Варшава под предлогом защиты «Незалежной» ввела бы свои воинские подразделения в пять западно-украинских областей.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий такие откровения не оценил и показательно возмутился, но бушевал не долго. Уши Польши уже очень давно и явно торчат из украинского конфликта. На польском телевидении уже спокойно изучают карту страны с новыми территориями, продавцы вовсю торгуют сувенирами с изображением польского города Львов, а польские журналисты считают, что украинские земли вполне можно будет забрать за долги, в обмен на финансовую помощь режиму Зеленскому.

И тут надо отдать должное Будапешту. Игра, которую на таком фоне ведет Венгрия, на порядок тоньше. Хотя там по итогу войны тоже не отказались бы от своих исторических регионов.

Подробнее о том, какие интересы у стран Восточной Европы на Украине, смотрите в материале Анастасии Коваленко для программы «Главное с Ольгой Беловой».