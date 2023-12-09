Шойгу направил приветствие юнармейцам на слет «Славы Героев - будем достойны!»

Обращаясь к юнармейцам, Сергей Шойгу отметил, что любовь к отчизне у молодого поколения становится надежным нравственным ориентиром.

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Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин на слете «Славы Героев - будем достойны!» зачитал обращение Сергея Шойгу к юнармейцам.

«Дорогие юнармейцы! Во все времена доблесть и мужество являлись основой характера нашего народа - это помогало выстоять самый трудных испытаниях, дать отпор любому врагу, посягнувшему на нашу землю», - передал слова главы Минобороны Горемыкин.

В обращении к юнармейцам министр обороны России отметил, что любовь к отчизне у молодого поколения становится надежным нравственным ориентиром.

На слете «Славы Героев - будем достойны!» к юнармейцам также обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что жизнь героев является примером для молодого поколения страны.

Смотрите прямую трансляцию концерта, проходящего в ЦАТРА в рамках Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев - будем достойны!», посвященного Дню героев Отечества.