Шойгу направил приветствие юнармейцам на слет «Славы Героев - будем достойны!»
Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин на слете «Славы Героев - будем достойны!» зачитал обращение Сергея Шойгу к юнармейцам.
«Дорогие юнармейцы! Во все времена доблесть и мужество являлись основой характера нашего народа - это помогало выстоять самый трудных испытаниях, дать отпор любому врагу, посягнувшему на нашу землю», - передал слова главы Минобороны Горемыкин.
В обращении к юнармейцам министр обороны России отметил, что любовь к отчизне у молодого поколения становится надежным нравственным ориентиром.
На слете «Славы Героев - будем достойны!» к юнармейцам также обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что жизнь героев является примером для молодого поколения страны.
Смотрите прямую трансляцию концерта, проходящего в ЦАТРА в рамках Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев - будем достойны!», посвященного Дню героев Отечества.