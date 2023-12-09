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Всероссийский военно-патриотический юнармейский слет: прямая трансляция

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Началась: 16:55 09.12.2023
Мероприятие, проходящее 8-9 декабря, приурочено ко Дню Героев Отечества.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию концерта, проходящего в Центральном академическом театре Российской Армии в рамках Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев - будем достойны!», посвященного Дню героев Отечества.

Слет стартовал в Москве 8 декабря, на протяжении двух дней юнармейцы со всех уголков России принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню героев Отечества. Юнармейцы встретятся с теми, кому посвящен этот праздник, с героями удостоенными самых почетных государственных наград – Герой Советского Союза, Герой России, орденов Славы и Святого Георгия.

Девятого декабря в Центральном академическом театре Российской Армии пройдет итоговое мероприятие с участием руководства Министерства обороны Российской Федерации, где юнармейцы расскажут об итогах своей архивной и поисковой работы - «Верни Герою имя»; историях героизма юнармейцев и военнослужащих, участников юнармейского движения – «Герои, воспитанные Юнармией»; увековечивании памяти Героев и примеров мужества на улицах городов России – «Граффити.Защитник»; деятельности юнармейцев по поддержке героев и ветеранов в регионах России – «Герои, живущие рядом».

Кроме того, в ходе мероприятия состоятся телемосты с военнослужащими и членами их семей, подведены итоги года и намечены цели на будущее.

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