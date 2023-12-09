Путин обратился к юнармейцам на слете «Славы Героев - будем достойны!»
Президент России Владимир Путин обратился к юнармейцам на слете «Славы Героев - будем достойны!». Он отметил, что это очень важный для России праздник, который учрежден для всех граждан страны, которые совершили ратные и боевые подвиги.
«Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране и ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе», - обратился российский лидер к Юнармии.
Глава государства добавил, что символично и правильно проводить это мероприятие в День героев Отечества.
Владимир Путин пожелал юнармейцам всего самого доброго, постоянно развиваться и всегда идти вперед.
Смотрите прямую трансляцию концерта, проходящего в ЦАТРА в рамках Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев - будем достойны!», посвященного Дню героев Отечества.