© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин обратился к юнармейцам на слете «Славы Героев - будем достойны!». Он отметил, что это очень важный для России праздник, который учрежден для всех граждан страны, которые совершили ратные и боевые подвиги.

«Ваше движение создано для того, чтобы объединить ребят неравнодушных к своей стране и ее истории и культуре. Всегда готовых приносить пользу Родине, быть сопричастными ее судьбе», - обратился российский лидер к Юнармии.

Глава государства добавил, что символично и правильно проводить это мероприятие в День героев Отечества.

Владимир Путин пожелал юнармейцам всего самого доброго, постоянно развиваться и всегда идти вперед.

Смотрите прямую трансляцию концерта, проходящего в ЦАТРА в рамках Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев - будем достойны!», посвященного Дню героев Отечества.