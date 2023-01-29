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Der Spiegel: большинство немцев считают, что правительство вредит развитию Германии

Семен Лавров
17:58 29.01.2023
79% опрошенных уверены, что государство мешает собственной деятельности чрезмерным количеством нормативных актов и излишней бюрократией.
Der Spiegel: большинство немцев считают, что правительство вредит развитию Германии
© Фото: Florian Gaertner, photothek.net v, www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Все больше граждан Германии стали выражать сомнения в успешном развитии своей страны в будущем. И многие из них винят в этом государственных чиновников.

Так 79% немцев считают, что госслужащие тормозят прогресс чрезмерным количеством нормативных актов и излишней бюрократией. При этом одной из проблем правительства 68% опрошенных видят недостаточную цифровизацию учреждений.

А на положительный исход текущих событий для Германии рассчитывают всего 14%. По их мнению, страна из сложившегося кризиса выйдет более сильной. Такие данные приводит RT со ссылкой на результаты опроса исследовательского института Алленсбаха, опубликованные в журнале Der Spiegel.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ стала энергетически независимой от России. По его словам, государству удалось быстро адаптироваться к новой реальности, в которой оно больше не покупает у нашей страны уголь, нефть и газ.

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